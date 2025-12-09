Ruske vlasti: Poginuli svi članovi posade ruskog vojno-transportnog aviona

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Ruske vlasti: Poginuli svi članovi posade ruskog vojno-transportnog aviona

Ruski vojno-transportni avion An-22 srušio se danas u Ivanovskoj oblasti, više od 200 kilometara severoistočno od Moskve, saopštile su tamošnje vlasti i dodale da su svi u letelici poginuli. "Svi članovi posade u avionu su poginuli", saopštio je ruski Istražni komitet bez drugih detalja.

Prema navodima komiteta, pokrenuta je istraga o kršenju propisa o pripremi leta. Pozivajući se na izvore bliske spasilačkim službama, ruska agencija TASS je prenela da je u avionu bilo najverovatnije sedam ljudi. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, koje je citirao TASS, avion se srušio u nenaseljenom području tokom probnog leta nakon popravki.
