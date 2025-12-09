Vremenska prognoza za Srbiju: stabilno vreme sa maglom i toplim danima do sredine decembra

Naslovi.ai pre 2 sata

U Srbiji dominira stabilno vreme pod uticajem anticiklona, sa maglom u nizijama i toplim danima, a sreda donosi najviše temperature u sedmici.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje maglu i nisku oblačnost ujutru u nižim predelima, kotlinama i rečnim dolinama, naročito u Vojvodini gde se magla može zadržati i tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima Srbije biće pretežno sunčano tokom dana sa temperaturama od minus dva do 14 stepeni. RTS Mondo N1 Info

Zbog magle je na snazi žuti meteo-alarm sa preporukom za dodatni oprez u saobraćaju, posebno u nizijama, dolinama i kotlinama. Vetar će biti slab i promenljivog pravca. U Beogradu će magla trajati do pre podne, a dnevna temperatura biće oko 12 stepeni. Euronews Glas Zaječara Dnevnik

U planinskim predelima očekuje se hladnije vreme sa mogućnošću snega, dok će u nizijskim krajevima biti toplije i sunčano. Najniže temperature jutra biće oko minus dva stepena, a najviše dnevne do 14 stepeni. Mondo Telegraf Blic

U nastavku decembra u Srbiji će dominirati polje visokog vazdušnog pritiska, što će doneti stabilno vreme sa prohladnim i maglovitim jutrom, dok će dani biti sunčani i topli za ovo doba godine. U nizijskim predelima i Vojvodini magla i niska oblačnost mogu trajati tokom celog dana, a temperature će uglavnom biti iznad 10 stepeni, lokalno i do 15 stepeni. Telegraf

Sutra se u Srbiji očekuje oblačno jutro sa slabim mrazom i lokalnom pojavom magle, dok će tokom dana biti pretežno sunčano sa temperaturama od minus tri do 16 stepeni. U Beogradu će jutarnja magla i oblačnost postojati, a dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv. Novi magazin Serbian News Media

Pod uticajem snažnog anticiklona vreme je veoma stabilno sa sunčanim danima u većem delu Srbije, dok se magla zadržava u nizijama, dolinama i kotlinama. Temperature se kreću od 8 do 12 stepeni, a u predelima sa maglom je hladnije. Sreda će biti najtopliji dan u sedmici sa porastom temperature za 7-10 stepeni u odnosu na prosek. Telegraf