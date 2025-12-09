Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

Serbian News Media pre 2 sata
Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom pojavom magle, a u toku dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus tri stepena do četiri, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno uz lokalnu pojavu magle. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša oko 14 stepeni. Narednih dana vreme će biti stabilno s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka. Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: stabilno vreme sa maglom i toplim danima do sredine decembra

Vremenska prognoza za Srbiju: stabilno vreme sa maglom i toplim danima do sredine decembra

Naslovi.ai pre 1 sat
April u decembru! Temperatura i do 18 stepeni, a onda stiže preokret: Otkrivamo o čemu je reč

April u decembru! Temperatura i do 18 stepeni, a onda stiže preokret: Otkrivamo o čemu je reč

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 2 sata
Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Telegraf pre 3 sata
Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Radio 021 pre 4 sati
Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Glas juga pre 5 sati
Sunčan dan posle maglovitog jutra

Sunčan dan posle maglovitog jutra

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Svet, najnovije vesti »

Litvanija proglasila vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije

Litvanija proglasila vanredno stanje zbog balona za šverc iz Belorusije

Beta pre 16 minuta
Francuske vojska: Nepoznati dronovi iznad baze za obuku vojnih obaveštajaca u Kreju

Francuske vojska: Nepoznati dronovi iznad baze za obuku vojnih obaveštajaca u Kreju

RTV pre 31 minuta
Merc: Delovi nove američke bezbednosne strategije neprihvatljivi

Merc: Delovi nove američke bezbednosne strategije neprihvatljivi

RTV pre 6 minuta
X ugasio oglasni nalog Evropske komisije nakon rekordne kazne od 120 miliona evra

X ugasio oglasni nalog Evropske komisije nakon rekordne kazne od 120 miliona evra

Benchmark pre 41 minuta
Unicef: Uprkos primirju broj neuhranjene dece u Gazi i dalje veliki

Unicef: Uprkos primirju broj neuhranjene dece u Gazi i dalje veliki

RTV pre 11 minuta