Šta čeka Vučića na večeri s Ursulom fon der Lajen: Vlast nije ispunila ništa, Evropa je na potezu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu, gde bi trebalo da prisustvuje večeri sa predsednicom Evropske komsije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Više detalja o ovom susretu nije poznato, ali se zna da je odavno prošao rok koji je Fon der Lajen dala Vučiću da se ponovo sretnu i naprave “presek stanja” po pitanju napretka u oblasti vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija. Da presečemo umesto predsednika - popravke nema, stanje je još gore, a ukoliko vlast ispuni šta je nameračila i praktično ugasi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, to je kraj poslednjoj instituciji u ovoj državi koja može da