Nastavljene borbe između Tajlanda i Kambodže u sporu oko granice

Borbe između Tajlanda i Kambodže u sporu oko granice, nastavljene su noćas i jutros. Kambodža je saopštila da su još dva civila ubijena u noćašnjim artiljerijskim napadima taljandskih snaga, čime je ukupan broj poginulih na toj strani porastao na sedam.

Tajland je objavio da su poginula najmanje tri njihova vojnika, prenosi BBC. Prema ministarstvu odbrane Kambodže tajlandske snage pucale su na graničnu provinciju Banteaj Meančej noćas posle ponoći, kada je poginulo dvoje civila. Četiri kambodžandska civila poginula su u tajlandskim napadima juče, rekao je ministar informisanja Pnom Pena Net Feaktra, prenosi BBC. Tajlandska vojska optužila je Kambodžu da koristi sisteme višecevnih bacača raketa, dronove koji bacaju