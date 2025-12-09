TOK traži pritvor za dvojicu osumnjičenih iz organizovane kriminalne grupe za preprodaju droge

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da odredi pritvor S.Š. i D.S. koji su osumnjičeni da su se bavili preprodajom narkotika, saopšteno je danas.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, navelo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u saopštenju. U okviru međunarodne akcije sinoć su u Srbiji uhapšeni S.Š. i D.S. kao deo organizovane kriminalne grupe koja se bavila preprodajom droge. Hapšenja su izvedena zbog sumnje da su od 4. decembra 2024. godine izvršili udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a na teret im se stavlja i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga u Srbiji i