Starmer: Sporazum o oslobađanju 114,5 milijardi evra za Ukrajinu blizu finalizacije

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
LONDON - Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je da je sporazum o oslobađanju do 114,5 milijardi evra (100 milijardi funti) zamrznute ruske imovine u Evropi za podršku Ukrajini blizu finalizacije, jer mirovni pregovori dostižu "kritičnu fazu", piše britanski Tajms.

Starmer je razgovarao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Dauning stritu 10, gde su diskutovali o evropskim naporima da se oslobode sredstva zamrznuta na evropskim bankovnim računima, koja bi se koristila za finansiranje ratnih napora Ukrajine ili obnovu zemlje u slučaju mirovnog sporazuma. Visoki vladini izvori izrazili su optimizam da će sporazum biti objavljen ove ili
