Srbin iz Kruševca na čelu „Be-Em-Vea“

Milan Nedeljković, poreklom iz Srbije, na čelu nemačkog BMW-a od maja 2026.

Nemački proizvođač automobila Be-Em-Ve saopštio je danas da će Milan Nedeljković, ekspert poreklom iz Kruševca, preuzeti funkciju predsednika Uprave 14. maja 2026, čime će zameniti Olivera Cipsea, dugogodišnjeg člana i aktuelnog čelnika kompanije. Odluka je doneta na sednici Nadzornog odbora, koji je istakao da Nedeljković dolazi u trenutku kada je uspešno lansirana nova generacija vozila (Neue Klasse). Nadzorni odbor navodi da Nedeljković donosi stratešku
