Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Nadzorni odbor BMW-a imenovao Milana Nedeljkovića za novog predsednika Uprave, koji će naslediti Olivera Zipsea nakon 35 godina rada u kompaniji.

Milan Nedeljković, rođen u Kruševcu, preuzeće 14. maja 2026. dužnost predsednika Uprave BMW AG, odlučio je Nadzorni odbor kompanije. On će naslediti Olivera Zipsea, koji je na toj poziciji od avgusta 2019. godine i člana Uprave više od deset godina, a u kompaniji je proveo 35 godina pre penzionisanja. Odluka je doneta uoči godišnje skupštine akcionara. Biznis.rs Danas N1 Info Nova

Nedeljković je u BMW grupi od 1993. godine, trenutno je direktor proizvodnje, a poznat je po svojoj strateškoj viziji, sposobnosti realizacije i preduzetničkom pristupu. Predsednik Nadzornog odbora Nicolas Peter istakao je njegove liderske kvalitete i doprinos uspešnom lansiranju nove generacije vozila Neue Klasse. Blic Forbes Euronews Vreme

Nedeljković je obrazovan inženjer, studirao je na RWTH Aachen i MIT-u u SAD, doktorirao je na Tehničkom univerzitetu u Minhenu 2004. godine, sa fokusom na obradu metala i obračun troškova. Njegova karijera u BMW-u traje više od tri decenije, što potvrđuje njegovu duboku povezanost sa kompanijom i industrijom. Kurir Mondo

