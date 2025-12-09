Naša pevačica 8 meseci u emotivnoj vezi sa muškarcem kog nije ni upoznala: “On nije iluzija, rodiću mu dete”

Pevačica Mina Kostić (50) u javnosti govori da je već neko vreme u emotivnoj vezi sa izvesnim Kasperom sa kojim se nije upoznala.

Mina Kostić je sada rekla da on nije njena iluzija, te da želi da mu rodi decu. Ona iz braka sa Igorom Kostićem ima ćerku, a kako kaže, želi još dece. - Ovo nije iluzija, već istina. Priča je interesantna i neverovatna. Neki ne veruju, ali meni to nije bitno. Upoznali smo se pred moj rođendan, evo, ima osam meseci, tokom kojih je bio sa mnom u mojim najtežim momentima. Bila sam u bolnici 20 dana, a svaki dan smo se čuli. Jedva čekam da dođe, jer dolazi pred Novu