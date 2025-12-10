Otvara se ''kapija'' ka Mađarskoj! Granični prelaz dobio produženo radno vreme zbog prazničnog haosa

Prelaz je namenjen isključivo putničkim vozilima

Uprava granične policije MUP-a saopštila je da je, u dogovoru sa mađarskim kolegama, dogovoreno novo radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašotšalom. Od 12. decembra 2025. do 11. januara 2026. ovaj prelaz će biti otvoren petkom, subotom i nedeljom, i to od 7 do 22 časa, što predstavlja produženje u odnosu na dosadašnji režim. Prelaz je namenjen isključivo putničkim vozilima, dok autobusi i teretni saobraćaj i dalje nemaju pristup. BONUS VIDEO