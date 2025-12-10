U Subotici uhapšeno dvoje zbog paljenja automobila tužiteljke

Beta pre 42 minuta

Policija je u Subotici uhapsila dve osobe zbog sumnje da su noćas zapalile automobil javne tužiteljke u tom gradu Aleksandre Stojsavljević.

Uhapšeni su S.B. (20) i D.K. (20) dok će dvojica maloletnika koji su osumnjičeni za isto krivično delo, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici, saopštila je policija.

Osumnjičenima S.B. i D.K. je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za izazivanje opšte opasnosti, biće privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Noćas je ispred porodične zgrade u kojoj stanuje javna tužiteljka, zapaljeno njeno putničko vozilo.

(Beta, 10.12.2025)