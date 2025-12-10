Guglovi robotaksiji postaju sve prgaviji: "Gradom voze kao agresivni njujorški taksisti"

Vejmo, kompanija u okviru Guglove matične kompanije Alfabet, dugo se ponosila izrazito opreznim i pravilnim ponašanjem svojih autonomnih automobila.

Međutim, nova iskustva korisnika u San Francisku pokazuju da se autonomna vozila sve više ponašaju kao ljudi - postaju agresivnija i sklonija prekršajima, piše Vol Strit Džurnal. Bilo je to kao scena iz filma. Dva bela Jaguara jurila su kroz tunel sa dve trake, istovremeno menjajući trake u cik-cak formaciji. Ipak, iza volana nisu bili vozači. "Nikada ranije nisam videla da iko menja traku u tom tunelu. Sada voze više kao taksista - agresivni njujorški taksista",