Blic pre 9 minuta
Vejmo, kompanija u okviru Guglove matične kompanije Alfabet, dugo se ponosila izrazito opreznim i pravilnim ponašanjem svojih autonomnih automobila.

Međutim, nova iskustva korisnika u San Francisku pokazuju da se autonomna vozila sve više ponašaju kao ljudi - postaju agresivnija i sklonija prekršajima, piše Vol Strit Džurnal. Bilo je to kao scena iz filma. Dva bela Jaguara jurila su kroz tunel sa dve trake, istovremeno menjajući trake u cik-cak formaciji. Ipak, iza volana nisu bili vozači. "Nikada ranije nisam videla da iko menja traku u tom tunelu. Sada voze više kao taksista - agresivni njujorški taksista",
Danas pre 2 sata
Radio 021 pre 1 dan
Blic pre 2 dana
Večernje novosti pre 2 dana
RTV pre 3 dana
Politika pre 3 dana
Kurir pre 3 dana
Guglovi robotaksiji postaju sve prgaviji: "Gradom voze kao agresivni njujorški taksisti"

Blic pre 9 minuta
Danas pre 54 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Blic pre 1 sat