NATO zemlja se sprema za rat?! Vojska nabavila stotine ometača i detektora dronova: "To je veoma važno..."

Ometači stvaraju zaštitnu kupolu koja blokira kontrolne i video signale dronova Opremu će rasporediti oko vojnih baza i kritične infrastrukture Finske odbrambene snage nabavile su stotine ometača i detektora dronova SkyWiper Omni Max iz Litvanije, izjavio je danas pukovnik Mano-Mikael Nokelainen, koji je inspektor protivvazdušne odbrane za Finsku. Nokelainen je Rojtersu u vojnoj bazi u Ninisalu na jugozapadu Finske rekao da će ometači, koji stvaraju zaštitnu kupolu