Pala vlada Bugarske

Premijer Bugarske Rosen Željazkov saopštio je da je njegova vlada podnela ostavku, javlja agencija BTA.

On se obratio na hitnoj konferenciji za novinare u parlamentu, u društvu čelnika vladajuće koalicije stranaka koju čine Građani za evropski razvoj Bugarske (GERB), Bugarska socijalistička partija - Ujedinjena levica i Postoji takav narod.

"Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepoverenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju naroda. Naša želja je da budemo na nivou koji društvo očekuje. Moć proizilazi iz suverena i glasa naroda. I mlado i staro diglo je glas za ostavku. Ova građanska energija mora biti podržana i podsticana", rekao je Željazkov.

Bugarski parlament je trebalo da glasa o nepoverenju vladi, što je tražila partija "Nastavite promene - Demokratska Bugarska".

Ostavka je usledila nakon velikih protesta, pokrenutih vladinim kontroverznim planovima za budžet.

Krajem novembra, bugarska vlada povukla je nacrt budžeta koji je već bio prosleđen parlamentu, nakon masovnih protesta pred Sobranjem, negodovanja partija i sindikata i upozorenja Evropske komisije da nacrt nije u skladu sa budžetskim pravilima Evropske unije.

Protesti su eskalirali u opšte nezadovoljstvo zbog korupcije, nepravde i neuspeha u mnogim sektorima rada vlade.

(Beta, 11.12.2025)

