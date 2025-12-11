Pala bugarska vlada: Premijer Željazkov podneo ostavku

Premijer Bugarske Rosen Željazkov podneo je ostavku nakon protesta na kojima je zahtevano da se politička kriza u zemlji reši na taj način, objavio je Juronjuz.

Željazkov je bio predsednik manjinske vlade koja je prethodno preživela nekoliko pokušaja opoziva, zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržavali samo u parlamentu. "Trenutno, kako Ustav nalaže, moć proizilazi iz glasa naroda. Čujemo glas građana koji protestuju protiv vlade. Mladi, stari, ljudi različitih etničkih grupa digli su glas za ostavku. Podržavamo građansku energiju, podstičemo je", rekao je Željazkov, a preneo Juronjuz. Željazkov je saopštio da