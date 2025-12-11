Pala bugarska vlada: Premijer Željazkov podneo ostavku

NIN pre 7 sati
Pala bugarska vlada: Premijer Željazkov podneo ostavku

Premijer Bugarske Rosen Željazkov podneo je ostavku nakon protesta na kojima je zahtevano da se politička kriza u zemlji reši na taj način, objavio je Juronjuz.

Željazkov je bio predsednik manjinske vlade koja je prethodno preživela nekoliko pokušaja opoziva, zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržavali samo u parlamentu. "Trenutno, kako Ustav nalaže, moć proizilazi iz glasa naroda. Čujemo glas građana koji protestuju protiv vlade. Mladi, stari, ljudi različitih etničkih grupa digli su glas za ostavku. Podržavamo građansku energiju, podstičemo je", rekao je Željazkov, a preneo Juronjuz. Željazkov je saopštio da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Bugarski premijer podneo ostavku pod pritiskom masovnih protesta protiv korupcije

Bugarski premijer podneo ostavku pod pritiskom masovnih protesta protiv korupcije

Vreme pre 5 sati
Pala vlada Bugarske

Pala vlada Bugarske

Beta pre 7 sati
Pala Vlada Bugarske

Pala Vlada Bugarske

Danas pre 7 sati
Pala Vlada u Bugarskoj

Pala Vlada u Bugarskoj

RTS pre 7 sati
Pala bugarska vlada, premijer Željazkov podneo ostavku

Pala bugarska vlada, premijer Željazkov podneo ostavku

Biznis.rs pre 7 sati
Pala vlada u najsiromašnijoj zemlji EU: Totalni raspad kod komšija

Pala vlada u najsiromašnijoj zemlji EU: Totalni raspad kod komšija

Mondo pre 7 sati
Pala vlada Bugarske

Pala vlada Bugarske

Radio sto plus pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bugarska

Svet, najnovije vesti »

Ovo je znak da će Zelenski prihvatiti sve Trampove uslove?! Upravo stigla potvrda iz Ukrajine: Putinu će osmeh biti od uva do…

Ovo je znak da će Zelenski prihvatiti sve Trampove uslove?! Upravo stigla potvrda iz Ukrajine: Putinu će osmeh biti od uva do uva, ali jedan detalj može da mu uništi sve planove

Blic pre 17 minuta
Misteriozno masovno trovanje u vozu užas na železničkoj stanici: "Deca su gubila svest, nastala je panika"

Misteriozno masovno trovanje u vozu užas na železničkoj stanici: "Deca su gubila svest, nastala je panika"

Blic pre 27 minuta
Evropska zemlja počela naglo da se naoružava Jača istočno krilo NATO-a: uložili veliki novac u odbranu

Evropska zemlja počela naglo da se naoružava Jača istočno krilo NATO-a: uložili veliki novac u odbranu

Blic pre 32 minuta
(Foto) "Dva zlikovca, jedan cilj" Putin drži nož, spreman da rasparča Evropu, Tramp ga grli i cinično se smeje: Ilustracija…

(Foto) "Dva zlikovca, jedan cilj" Putin drži nož, spreman da rasparča Evropu, Tramp ga grli i cinično se smeje: Ilustracija vodećeg evropskog lista izazvala opštu dramu

Blic pre 42 minuta
Američki senatori se sukobili oko upotrebe vojnih snaga u gradovima na tlu SAD

Američki senatori se sukobili oko upotrebe vojnih snaga u gradovima na tlu SAD

Danas pre 12 minuta