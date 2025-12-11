Pala Vlada u Bugarskoj

RTS pre 1 sat
Pala Vlada u Bugarskoj

Premijer Bugarske Rosen Željaskov podneo je ostavku nakon višenedeljnih masovnih protesta širom zemlje zbog ekonomske politike vlade i njene neuspešne borbe protiv korupcije.

Rosen Željaskov je ostavku saopštio u televizijskom obraćanju uživo, samo nekoliko minuta pre nego što je bugarski parlament trebalo da glasa o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi. "Koalicija je razmotrila situaciju. Nemamo sumnje da će vlada dobiti podršku na predstojećem glasanju o poverenju, ipak, odluke Narodne skupštine imaju značaj kada odražavaju volju naroda", istakao je bugarski premijer. U saopštenju koje je pročitao, vlada je navela "gubitak
