"Ne, nisam mu to obećao, ali je tražio", Tramp demantovao Orbanove tvrdnje o američkom "finansijskom štitu": "Podržavam lidere koje Evropljani ne vole"

Blic pre 19 minuta
Tramp je odobrio finansijsku pomoć Argentini kroz Ministarstvo finansija SAD Izjavio da želi da vodi SAD, a ne Evropu Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući tvrdnje Orbana koji je, nakon prošlomesečne posete Vašingtonu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede "finansijski štit". - Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio - rekao je Tramp u
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 34 minuta
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Argentina, Vašington, Budimpešta, Donald Tramp, Mađarska

Blic pre 28 minuta
Danas pre 24 minuta
Danas pre 9 minuta
Blic pre 14 minuta
Blic pre 19 minuta