Tramp demantovao Orbana: Nesporazum ili je na pomolu svađa među saveznicima?

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp demantovao Orbana: Nesporazum ili je na pomolu svađa među saveznicima?
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući tvrdnje Orbana koji je, nakon prošlomesečne posete Vašingtonu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede "finansijski štit". "Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio", rekao je Tramp u intervjuu za Politiko. Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor i pohvalio
