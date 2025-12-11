Generalni sekretar NATO-a: Mi smo naredna meta Rusije

BERLIN - Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će Sjedinjene Američke Države ostati posvećene kolektivnoj bezbednosti svojih saveznika unutar alijanse, uprkos novoj Strategiji nacionalne bezbednosti (NSB).

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas u Berlinu da su članice Alijanse naredna meta Rusije. On je na konferenciji za medije rekao da NATO mora da uloži sve napore kako bi sprečio rat koji bi mogao da bude "u razmerima rata koji su proživeli naši dedovi i pradedovi", prenosi Skaj njuz. Prema njegovim rečima previše saveznika NATO-a ne oseća hitnost ruske pretnje Evropi i potrebu da brzo povećaju odbrambene izdatke i proizvodnju kako bi sprečili da se