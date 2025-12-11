"NATO je sledeća meta Rusije, mora da se deluje": Rute o mračnim prognozama za Evropu, najavljuje promene

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute danas je pozvao saveznike da pojačaju odbrambene napore kako bi sprečili rat koji bi mogla da pokrene Rusija, odnosno " rat kakav su iskusili naši dedovi i pradede".

Govoreći u Berlinu, Rute je naglasio da previše članica vojnog saveza ne oseća hitnost ruske pretnje u Evropi i da moraju brzo da povećaju izdvajanja za odbranu i proizvodnju kako bi se sprečio sukob razmera kakav je obeležio prošla stoleća. "Mi smo sledeća meta Rusije. Plašim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše njih ne oseća hitnost. I previše njih veruje da je vreme na našoj strani. Nije. Vreme za delovanje je sada", poručio je Rute. Dodao je da je