Rute: Rusija je vratila rat u Evropu. Vreme nije na našoj strani

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Rute: Rusija je vratila rat u Evropu. Vreme nije na našoj strani

Generalni sekretar NATO Mark Rute je danas zatražio od članica alijanse da ulože veća sredstva u odbranu, kako bi sprečile rat sa Rusijom.

Rute je u Berlinu ocenio da suviše članica NATO ne prepoznaju opasnost kakvu Rusija predstavlja za Evropu. Prema rečima Rutea, članice NATO treba da povećaju ulaganje u odbranu, kako bi sprečile rat, javlja Rojters. „Mi smo sledeći ruski cilj. Plašim se da suviše zemalja misli da je vreme na našoj strani, što nije istina. Vreme je da odmah reagujemo. Sukob nam je pred vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. Moramo biti spremni“, rekao je Rute. Rute je izjavio da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Mi smo sledeća meta, Rusija je postala još drskija!" Generalni sekretar NATO upozorio saveznike da na potencijalni sukob…

"Mi smo sledeća meta, Rusija je postala još drskija!" Generalni sekretar NATO upozorio saveznike da na potencijalni sukob! (video, foto)

Kurir pre 27 minuta
"NATO je sledeća meta Rusije, mora da se deluje": Rute o mračnim prognozama za Evropu, najavljuje promene

"NATO je sledeća meta Rusije, mora da se deluje": Rute o mračnim prognozama za Evropu, najavljuje promene

Mondo pre 1 sat
Rute: Mi smo sledeća meta Rusije VIDEO

Rute: Mi smo sledeća meta Rusije VIDEO

B92 pre 1 sat
Mi smo sledeća meta Rusije! Mark Rute zagrmeo iz Berlina, o njegovoj poruci bruji svet

Mi smo sledeća meta Rusije! Mark Rute zagrmeo iz Berlina, o njegovoj poruci bruji svet

Alo pre 1 sat
Sukob nam je pred vratima Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije

Sukob nam je pred vratima Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije

Večernje novosti pre 1 sat
Generalni sekretar NATO-a: Mi smo naredna meta Rusije

Generalni sekretar NATO-a: Mi smo naredna meta Rusije

RTV pre 2 sata
Podmukli rute: NATO je sledeća meta Rusije

Podmukli rute: NATO je sledeća meta Rusije

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORojtersRusijaBerlin

Svet, najnovije vesti »

Pala sportska jedrilica kod Nikšića, stradao pilot instruktor

Pala sportska jedrilica kod Nikšića, stradao pilot instruktor

Danas pre 2 minuta
EU dobila ovlašćenja da trajno zamrzne rusku državnu imovinu u Evropi

EU dobila ovlašćenja da trajno zamrzne rusku državnu imovinu u Evropi

RTV pre 12 minuta
Eskalacija pritiska na Madura: Kako je izvedena američka akcija zaplene naftnog tankera kod Venecuele (VIDEO, FOTO)

Eskalacija pritiska na Madura: Kako je izvedena američka akcija zaplene naftnog tankera kod Venecuele (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 12 minuta
Evropa u velikom zaokretu: Kad Vašington okreće stranu

Evropa u velikom zaokretu: Kad Vašington okreće stranu

Novi magazin pre 12 minuta
Putin razgovarao s madurom: Ruski predsednik potvrdio podršku vladi Venecuele

Putin razgovarao s madurom: Ruski predsednik potvrdio podršku vladi Venecuele

Kurir pre 2 minuta