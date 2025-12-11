Rute: Rusija je vratila rat u Evropu. Vreme nije na našoj strani

Generalni sekretar NATO Mark Rute je danas zatražio od članica alijanse da ulože veća sredstva u odbranu, kako bi sprečile rat sa Rusijom.

Rute je u Berlinu ocenio da suviše članica NATO ne prepoznaju opasnost kakvu Rusija predstavlja za Evropu. Prema rečima Rutea, članice NATO treba da povećaju ulaganje u odbranu, kako bi sprečile rat, javlja Rojters. „Mi smo sledeći ruski cilj. Plašim se da suviše zemalja misli da je vreme na našoj strani, što nije istina. Vreme je da odmah reagujemo. Sukob nam je pred vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. Moramo biti spremni“, rekao je Rute. Rute je izjavio da