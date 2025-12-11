Vučić: Želimo da ruski deoničari NIS-a budu zadovoljni, ali Srbija neće ostati bez naftne industrije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija sve uraditi da ruski vlasnici kapitala u Naftnoj industriji Srbije (NIS) budu zadovoljni, a ukoliko je funkcionisanje nemoguće, platiće, kako je naveo, onako kako pristojnim i normalnim državama priliči i istakao da Srbije neće oststati bez naftne industrije. „Nama ne pada napamet da bilo kome bilo šta otimamo, ali Srbija bez nafte, bez naftne industrije i rafineraije neće da ostane“, kazao je on