Pomagala bolesnoj unuci, pa poginula! Rođaka otkrila detalje tragedije u Nišu: "Nije bilo tragova kočenja, cela je bila izlomljena"

Rezika je preminula u bolnici usled teških povreda zadobijenih prilikom udesa Nesreća se dogodila na pešačkom prelazu, a vozač nije kočio pri udaru Penzionerka Rezika Ljubenović (78) iz Zaječara nastradala je u saobraćajnoj nesreći u Nišu kada je na nju kolima na pešačkom prelazu naleteo vozač (46).

Saobraćajna nesreća se dogodila 3. decembra oko 17 časova na pešačkom prelazu u Ulici Dimitrija Tucovića u Nišu. Nakon silovitog udarca Rezika je zadobila teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezena je u Klinički centar Niš gde je i pored svih napora lekara za njen život izdahnula deset sati kasnije. Kako je došlo do udesa i kako je porodica nesrećne žene preživela tu vest detaljno je ispričala S.I, njena sestričina, koja navodi da su tetku ispratili