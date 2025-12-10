Kamion naleteo na stariju ženu u Nišu, vozač pobegao

Starija žena s(79) iz Niša preminula je u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u tom gradu, od zadobijenih povreda kad je nju udario kamion oko 12.30 časova na Matejevačkom putu. -Žena je dovezena bez vitalnih parametara sa višestrukim teškim povredama. Pokušane su sve mere reanimacionog zbrinjavanja ali je na žalost preminula na prijemu- saoštili su iz UKC. Vozač kamiona je pobegao sa mesta saobraćajne nesreće, ali je policija uspela da ga pronađe. On je