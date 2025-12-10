Šezdeset treći dan sankcija! Tri moguća scenarija za NIS: "Srbija bi platila ruski deo vlasništva"

Srbija se više od dva meseca suočava sa posledicama američkih sankcija NIS-u. Situacija je, ističu nadležni, sve složenija, ali "snabdevanje ostaje pod kontrolom". Stručnjaci upozoravaju da bi sekundarne sankcije NBS-u izazvale ozbiljne finansijske poremećaje. Vlada, međutim, poručuje da ima mehanizme da spreči najteže scenarije.

Šezdeset treći je dan otkako su na snazi američke sankcije NIS-u, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija ne bi nacionalizovala NIS, već bi platila ruski deo vlasništva, ako bude morala, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da postoje tri moguća scenarija za NIS i da je 15. januar krajnji rok. Navodi da očekuje vesti iz Moskve o postizanju kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom. Predsednik Vučić rekao je na forumu GLOBSEC da postoje tri moguća