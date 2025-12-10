Šezdeset treći dan sankcija! Tri moguća scenarija za NIS: "Srbija bi platila ruski deo vlasništva"

Blic pre 1 sat
Šezdeset treći dan sankcija! Tri moguća scenarija za NIS: "Srbija bi platila ruski deo vlasništva"

Srbija se više od dva meseca suočava sa posledicama američkih sankcija NIS-u. Situacija je, ističu nadležni, sve složenija, ali "snabdevanje ostaje pod kontrolom". Stručnjaci upozoravaju da bi sekundarne sankcije NBS-u izazvale ozbiljne finansijske poremećaje. Vlada, međutim, poručuje da ima mehanizme da spreči najteže scenarije.

Šezdeset treći je dan otkako su na snazi američke sankcije NIS-u, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija ne bi nacionalizovala NIS, već bi platila ruski deo vlasništva, ako bude morala, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da postoje tri moguća scenarija za NIS i da je 15. januar krajnji rok. Navodi da očekuje vesti iz Moskve o postizanju kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom. Predsednik Vučić rekao je na forumu GLOBSEC da postoje tri moguća
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rešenje za NIS mora biti pronađeno do 15. januara, tri scenarija na stolu

Rešenje za NIS mora biti pronađeno do 15. januara, tri scenarija na stolu

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNBSMoskva

Ekonomija, najnovije vesti »

Tender za sanaciju stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici: Čekaju li nas veštačenje i arbitraža

Tender za sanaciju stanica u Novom Sadu, Bačkoj Topoli i Subotici: Čekaju li nas veštačenje i arbitraža

Forbes pre 2 minuta
Srebro na rekordnom nivou, dostiglo 60 dolara po unci: Zašto cene nadmašuju zlato

Srebro na rekordnom nivou, dostiglo 60 dolara po unci: Zašto cene nadmašuju zlato

Forbes pre 7 minuta
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Nova pre 2 minuta
Da li student gubi pravo na porodičnu penziju ako nije na budžetu? Jedna stvar je presudna

Da li student gubi pravo na porodičnu penziju ako nije na budžetu? Jedna stvar je presudna

Kamatica pre 17 minuta
Za šaku milijardi

Za šaku milijardi

Velike priče pre 1 sat