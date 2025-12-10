Hoće li Arapi crnim zlatom izvaditi Srbiju iz živog blata?

Da li je na pomolu kraj sage: Rusi se povlače, a njihovo mesto zauzimaju Arapi? Fajnenšel tajms piše da je Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu NIS-a, ali još ne isključuju mogućnost da to ipak bude neko drugi.

Predsednik Aleksandar Vučić ponavlja da će Srbija čekati do 15. januara, a onda će, kako je objasnio, morati da deluje kao država. Pošto su već dokazali da se crnim zlatom pustinja može pretvoriti u centar bogatstva i moći, pitanje nije mogu li, već hoće li Arapi, uz dozvolu Rusije, crnim zlatom izvaditi Srbiju iz živog blata? Britanski list Fajnenšel tajms ne piše da je stvar gotova, ali otkriva koji treći igrač vodi u trci za NIS: "Nacionalna naftna kompanija iz