Borba Abu Dabija i Mola za NIS! Da li je Fajnenšel tajms otkrio najbližeg kupca Naftne industrije Srbije?

Nacionalna naftna kompanija iz ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) glavni je kandidat za kupovinu 56,15 odsto udela koji ruske firme drže u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), a koja je pod američkim sankcijama, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na četiri izvora upoznatih sa pregovorima.

Međutim, kompanija i dalje vodi razgovore i sa drugim potencijalnim ponuđačima, uključujući mađarsku naftnu kompaniju MOL, preneo je FT pozivajući se na neimenovane izvore. Vrednost transakcije zasad nije poznata, ali prema najnovijem finansijskom izveštaju za 2024. godinu, imovina NIS-a procenjena je na 4,7 milijardi dolara, od čega oko 2,6 milijardi dolara otpada na udeo ruskih vlasnika. Sudbina NIS-a našla se na ivici još u januaru, kada je kompanija obuhvaćena