Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači, a Putin već trlja ruke

Tramp želi postizanje dogovora do Božića, prema izvorima upoznatim sa situacijom Zelenski je revidirao plan uklanjanjem nekih antiukrajinskih tačaka Izaslanici Donalda Trampa dali su Volodimiru Zelenskom rok da odgovori na predloženi mirovni sporazum, izveštava "Fajnenšel tajms", pozivajući se na zvaničnike upoznate sa razgovorima.

Prema pisanju lista, ukrajinski predsednik je rekao drugim evropskim liderima da su ga specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner pritiskali da brzo donese odluku tokom dvočasovnog razgovora u subotu. Osoba upoznata sa vremenskim okvirom predloženim Kijevu navodno je rekla da se Tramp nadao dogovoru postignutom do Božića. Zelenski je ranije rekao da će mu biti potrebno vreme da razgovara o planu sa evropskim saveznicima Ukrajine. Nakon toga se