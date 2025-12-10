Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači, a Putin već trlja ruke

Blic pre 6 sati
Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači…

Tramp želi postizanje dogovora do Božića, prema izvorima upoznatim sa situacijom Zelenski je revidirao plan uklanjanjem nekih antiukrajinskih tačaka Izaslanici Donalda Trampa dali su Volodimiru Zelenskom rok da odgovori na predloženi mirovni sporazum, izveštava "Fajnenšel tajms", pozivajući se na zvaničnike upoznate sa razgovorima.

Prema pisanju lista, ukrajinski predsednik je rekao drugim evropskim liderima da su ga specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner pritiskali da brzo donese odluku tokom dvočasovnog razgovora u subotu. Osoba upoznata sa vremenskim okvirom predloženim Kijevu navodno je rekla da se Tramp nadao dogovoru postignutom do Božića. Zelenski je ranije rekao da će mu biti potrebno vreme da razgovara o planu sa evropskim saveznicima Ukrajine. Nakon toga se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaFajnenšel tajmsKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Evropa treba da bude više nezavisna od Amerike": Nemački kancelar o Trampovoj strategiji za nacionalnu bezbednost

"Evropa treba da bude više nezavisna od Amerike": Nemački kancelar o Trampovoj strategiji za nacionalnu bezbednost

Kurir pre 22 minuta
EU institucije u razgovoru sa romskom delegacijom o hitnim merama bezbednosti

EU institucije u razgovoru sa romskom delegacijom o hitnim merama bezbednosti

ROMinfomedia pre 1 sat
Rimske kasice iz srca Galije: Arheolozi u Francuskoj otkrili tri amfore sa 40.000 novčića

Rimske kasice iz srca Galije: Arheolozi u Francuskoj otkrili tri amfore sa 40.000 novčića

Kurir pre 1 sat
Pregovori o drugoj fazi u Gazi beleže napredak

Pregovori o drugoj fazi u Gazi beleže napredak

Politika pre 1 sat
Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu — potpuna glupost

Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu — potpuna glupost

Politika pre 1 sat