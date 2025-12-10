Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Izaslanici Donalda Trampa dali su ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom rok od samo nekoliko dana da odgovori na predlog mirovnog sporazuma, koji od Ukrajine traži da prihvati teritorijalne gubitke u zamenu za neodređene američke bezbednosne garancije, tvrde zvaničnici upoznati s razgovorima, piše Fajnenšal tajms.

Ukrajinski predsednik preneo je svojim evropskim kolegama da su ga, tokom dvosatnog telefonskog poziva u subotu, 6. decembra, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner pritiskali da donese brzu odluku. Kako prenosi Index, izvor upoznat s pregovorima navodi kako se Tramp nada postizanju dogovora „do Božića“. Zelenski je američkim izaslanicima poručio kako mu je potrebno vreme za konsultacije s evropskim saveznicima pre nego što