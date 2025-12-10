Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Izaslanici Donalda Trampa dali su ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom rok od samo nekoliko dana da odgovori na predlog mirovnog sporazuma, koji od Ukrajine traži da prihvati teritorijalne gubitke u zamenu za neodređene američke bezbednosne garancije, tvrde zvaničnici upoznati s razgovorima, piše Fajnenšal tajms.

Ukrajinski predsednik preneo je svojim evropskim kolegama da su ga, tokom dvosatnog telefonskog poziva u subotu, 6. decembra, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner pritiskali da donese brzu odluku. Kako prenosi Index, izvor upoznat s pregovorima navodi kako se Tramp nada postizanju dogovora „do Božića“. Zelenski je američkim izaslanicima poručio kako mu je potrebno vreme za konsultacije s evropskim saveznicima pre nego što
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači…

Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači, a Putin već trlja ruke

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Danas pre 10 minuta
Američka strategija bezbednosti – pohvale iz Moskve, konfuzija u Briselu

Američka strategija bezbednosti – pohvale iz Moskve, konfuzija u Briselu

Danas pre 25 minuta
Pucnjava na državnom univerzitetu, ima mrtvih. Haos u Kentakiju: jake policijske snage na licu mesta

Pucnjava na državnom univerzitetu, ima mrtvih. Haos u Kentakiju: jake policijske snage na licu mesta

Blic pre 29 minuta
NATO zemlja se sprema za rat?! Vojska nabavila stotine ometača i detektora dronova: "To je veoma važno..."

NATO zemlja se sprema za rat?! Vojska nabavila stotine ometača i detektora dronova: "To je veoma važno..."

Blic pre 15 minuta
"Ne, nisam mu to obećao, ali je tražio", Tramp demantovao Orbanove tvrdnje o američkom "finansijskom štitu": "Podržavam lidere…

"Ne, nisam mu to obećao, ali je tražio", Tramp demantovao Orbanove tvrdnje o američkom "finansijskom štitu": "Podržavam lidere koje Evropljani ne vole"

Blic pre 20 minuta