Ukida se ovo stajalište u Beogradu Izmene traju sve do februara, evo šta je sa linijama javnog prevoza

Blic pre 1 sat
Određena stajališta u Beogradu neće biti u funkciji zbog radova na održavanju saobraćajnica Radovi će trajati od 9. decembra 2025. do 8. februara 2026. godine Pojedina stajališta u Beogradu neće funkcionisati zbog izvođenja radova na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dr Žorža Matea (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka Motoputu M11) u dužini od 82 metra, kao i u ulici Dr Žorža Matea na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do skretanja za SC „11.
Kurir pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Blic pre 4 sati
Blic pre 5 sati