Izmene u ovom delu grada sve do februara sledeće godine: Ove linije menjaju trasu

Kurir pre 1 sat
Izmene u ovom delu grada sve do februara sledeće godine: Ove linije menjaju trasu
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dr Žorža Matea (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka Motoputu M11) u dužini od 82 metra, kao i u ulici Dr Žorža Matea na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar do skretanja za SC „11. april“ (desna saobraćajna traka gledano u smeru ka ulici Tošin bunar) u periodu od 09.12.2025. do 08.02.2026. doći će do izmena u radu linija javnog prevoza. Ulica Dr
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ukida se ovo stajalište u Beogradu Izmene traju sve do februara, evo šta je sa linijama javnog prevoza

Ukida se ovo stajalište u Beogradu Izmene traju sve do februara, evo šta je sa linijama javnog prevoza

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajbeograd

Beograd, najnovije vesti »

Izmene u ovom delu grada sve do februara sledeće godine: Ove linije menjaju trasu

Izmene u ovom delu grada sve do februara sledeće godine: Ove linije menjaju trasu

Kurir pre 1 sat
Ukida se ovo stajalište u Beogradu Izmene traju sve do februara, evo šta je sa linijama javnog prevoza

Ukida se ovo stajalište u Beogradu Izmene traju sve do februara, evo šta je sa linijama javnog prevoza

Blic pre 3 sata
Ovaj deo Beograda sutra bez vode: proverite da li ste na spisku

Ovaj deo Beograda sutra bez vode: proverite da li ste na spisku

Alo pre 3 sata
(Foto, video) Auto pokosio devojku na Zvezdari. Pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza: Hitna pomoć na licu mesta

(Foto, video) Auto pokosio devojku na Zvezdari. Pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza: Hitna pomoć na licu mesta

Blic pre 6 sati
(Foto) Žestok sudar u centru Zemuna: Erbeg se od siline udarca aktivirao u BMW-u, delovi vozila rasuti po putu

(Foto) Žestok sudar u centru Zemuna: Erbeg se od siline udarca aktivirao u BMW-u, delovi vozila rasuti po putu

Blic pre 7 sati