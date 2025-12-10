Blizu 200 dece začeto spermom davaoca sa genetskom mutacijom koja izaziva rak

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Davalac sperme sa genetskom mutacijom koja dramatično povećava rizik od raka postao je otac najmanje 197 dece širom Evrope, otkrila je velika međunarodna istraga.

On nije znao da ima mutaciju. Neka deca su već preminula, a samo mali broj onih koji je naslede neće oboleti od raka tokom života. Sperma nije bila prodata klinikama u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), ali BBC može da potvrdi da je „vrlo mali broj“ britanksih porodica, koje su obaveštene o ovom slučaju, koristio spermu ovog davaoca tokom vantelesne oplodnje u Danskoj. Evropska banka sperme u Danskoj, koja je prodavala uzorke, saopštila je da „duboko saoseća“ sa
BBC News pre 4 sati
