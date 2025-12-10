"Blic" saznaje: Evo da li Srbija ima ugovor sa bankom sperme u Danskoj iz koje je potekao DNK koji izaziva rak

BBC je objavio da je donor sa genetskom mutacijom, koja povećava rizik od raka, postao otac 197 dece širom Evrope Srbija nema ugovor sa European Sperm Bank iz Danske, prema saznanjima "Blica" Semena tečnost donora sa genom koji izaziva rak korišćena je za začeće skoro 200 dece, preneli su danas britanski mediji.

Prema istrazi koju je objavio BBC, kao jedan od medija koji su učestvovali u projektu, sperma sa genetskom mutacijom korišćena je i u Srbiji. Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", Srbija nema operativni ugovor sa Evropskom bankom sperme iz Danske. Kako "Blic" nezvanično saznaje, Srbija nema ugovor sa danskom Evropskom bankom sperme. Doduše, taj ugovor je bio u planu, ali se stalo nakon što je potpisan predugovor. - Nijedan uzorak semena nije uvezen, niti je ušao u