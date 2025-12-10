Božidar Đurović: Represija nad NP je samo još jedan udar i poniženje koje trpi cela kultura, a iz takve borbe umetnici uvek izlaze kao pobednici

Nekada je Narodno pozorište bilo poznati i priznati evropski teatar značajnih umetničkih dometa, a poslednju deceniju, posebno sada, sve više postaje poznato i van naših granica po partijsko-političkoj represiji nad umetnicima – kaže za Danas Božidar Đurović, reditelj i nekadašnji upravnik NP u vreme demokratske vlasti.

Đurović je i večeras, i u nedelju, 7. decembra, kao i na svim ranijim protestima, bio uz svoje kolege koji su nastavak sezone i svoj povratak na matičnu scenu posle pauze od više od dva meseca obeležili transparentom „Smena uprave. Odmah!“, i štrajkom upozorenja, jer njihovi zahtevi nisu spunjeni. – Svesrdno podržavam pozorištu odane glumce i kolege koji se okupljeni u Sindikatu SINGULS zakonito, istinski, hrabro i uporno bore protiv režimske uprave koja je i