Glumci nastavljaju sa protestima na sceni – večeras ovacije ekipi predstave „Bela kafa“ i transparentu „Narodno je narodno“ (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Glumci nastavljaju sa protestima na sceni – večeras ovacije ekipi predstave „Bela kafa“ i transparentu „Narodno je narodno“…

Večeras na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu odigrana je predstava „Bela kafa“, nakon čijeg završetka su glumci još jednom izrazili nezadovoljstvo Upravom nacionalnog teatra i potezima koje je donela poslednjih meseci.

Oni su se pojavili na sceni sa transparentom na kojem piše „Narodno je naredno“, što je publika ispratila ovacijama. Podsećamo, glumci Narodnog pozorišta okupljeni u Sindikatu Singlus su po povratku u matično pozorište, ponovno otvoreno za publiku 7. decembra nakon dva meseca radova na zgradi pozorišta, odmah organizovali štrajk upozorenja jer, kako su naveli, njihovi zahtevi, koje su saopštili 3. oktobra, još nisu ispunjeni. Oni su ispred zgrade nacionalnog teatra
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Božidar Đurović: Represija nad NP je samo još jedan udar i poniženje koje trpi cela kultura, a iz takve borbe umetnici uvek…

Božidar Đurović: Represija nad NP je samo još jedan udar i poniženje koje trpi cela kultura, a iz takve borbe umetnici uvek izlaze kao pobednici

Danas pre 0 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteSindikat

Kultura, najnovije vesti »

Božidar Đurović: Represija nad NP je samo još jedan udar i poniženje koje trpi cela kultura, a iz takve borbe umetnici uvek…

Božidar Đurović: Represija nad NP je samo još jedan udar i poniženje koje trpi cela kultura, a iz takve borbe umetnici uvek izlaze kao pobednici

Danas pre 0 minuta
Otkrivene zastrašujuće povrede misice koja je pala sa bine na Misu Univerzuma (video)

Otkrivene zastrašujuće povrede misice koja je pala sa bine na Misu Univerzuma (video)

Kurir pre 15 minuta
Budimpeštanski romski simfonijski orkestar održao koncert u Sava centru

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar održao koncert u Sava centru

Politika pre 50 minuta
Glumci nastavljaju sa protestima na sceni – večeras ovacije ekipi predstave „Bela kafa“ i transparentu „Narodno je narodno“…

Glumci nastavljaju sa protestima na sceni – večeras ovacije ekipi predstave „Bela kafa“ i transparentu „Narodno je narodno“ (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Zašto su filmovi iz 90-ih bolji od onoga što gledamo danas

Zašto su filmovi iz 90-ih bolji od onoga što gledamo danas

Danas pre 3 sata