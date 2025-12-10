Glumci nastavljaju sa protestima na sceni – večeras ovacije ekipi predstave „Bela kafa“ i transparentu „Narodno je narodno“ (VIDEO)

Večeras na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu odigrana je predstava „Bela kafa“, nakon čijeg završetka su glumci još jednom izrazili nezadovoljstvo Upravom nacionalnog teatra i potezima koje je donela poslednjih meseci.

Oni su se pojavili na sceni sa transparentom na kojem piše „Narodno je naredno“, što je publika ispratila ovacijama. Podsećamo, glumci Narodnog pozorišta okupljeni u Sindikatu Singlus su po povratku u matično pozorište, ponovno otvoreno za publiku 7. decembra nakon dva meseca radova na zgradi pozorišta, odmah organizovali štrajk upozorenja jer, kako su naveli, njihovi zahtevi, koje su saopštili 3. oktobra, još nisu ispunjeni. Oni su ispred zgrade nacionalnog teatra