Britanski ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je jedan pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini. „Povređen je u tragičnoj nesreći dok je posmatrao kako ukrajinske snage testiraju novu odbrambenu sposobnost, daleko od linija fronta“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks (X).

Kako su preneli britanski mediji, to je prvi pripadnik britanske vojske koji je poginuo u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Britanski premijer Kir Starmer (Keir) izrazio je „najdublje saučešće“ porodici vojnika. Britanske vlasti su ranije navele da je „mali broj“ britanskih vojnika prisutan u Ukrajini i dodale da oni pretežno pružaju bezbednost svojim diplomatama i podržavajući ukrajinsku vojsku.