Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini

Danas pre 35 minuta  |  Beta
Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini

Britanski ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je jedan pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini. „Povređen je u tragičnoj nesreći dok je posmatrao kako ukrajinske snage testiraju novu odbrambenu sposobnost, daleko od linija fronta“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks (X).

Kako su preneli britanski mediji, to je prvi pripadnik britanske vojske koji je poginuo u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Britanski premijer Kir Starmer (Keir) izrazio je „najdublje saučešće“ porodici vojnika. Britanske vlasti su ranije navele da je „mali broj“ britanskih vojnika prisutan u Ukrajini i dodale da oni pretežno pružaju bezbednost svojim diplomatama i podržavajući ukrajinsku vojsku.
Otvori na danas.rs

Ukrajina »

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Danas pre 3 sata
Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači…

Tramp je upravo dao Zelenskom najstrašniji ultimatum?! Vreme mu brzo ističe, a u riziku je čitava zemlja: Pritisak nikad jači, a Putin već trlja ruke

Blic pre 4 sati
Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

Politika pre 30 minuta
Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."

Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."

Blic pre 1 sat
Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Papa smatra da je nerealno tražiti mir u Ukrajini bez pomoći Evrope

Danas pre 1 sat
„Spremna ili ne, Evropa je prepuštena samoj sebi“: Gardijan o novoj Trampovoj doktrini

„Spremna ili ne, Evropa je prepuštena samoj sebi“: Gardijan o novoj Trampovoj doktrini

Danas pre 2 sata
NATO zemlja sprema planove za Putinov nuklearni udar?! Objavljena simulacija sudbonosnog napada: "Mirovne pregovore koristi…

NATO zemlja sprema planove za Putinov nuklearni udar?! Objavljena simulacija sudbonosnog napada: "Mirovne pregovore koristi kao paravan, a vojska čeka znak za brutalan napad"

Blic pre 2 sata
Ukrajina »

Ključne reči

Ukrajina

Svet, najnovije vesti »

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo u Ukrajini

Danas pre 35 minuta
(Video) Hvalio se savršenim zločinom, pa napravio kobnu grešku Misteriozni nestanak devojke (21) u Beču rešen posle 8 godina…

(Video) Hvalio se savršenim zločinom, pa napravio kobnu grešku Misteriozni nestanak devojke (21) u Beču rešen posle 8 godina: Telo nađeno u koferu

Blic pre 25 minuta
Sud u Njujorku odobrio objavu materijala porote u slučaju Gilejn Maksvel

Sud u Njujorku odobrio objavu materijala porote u slučaju Gilejn Maksvel

Politika pre 10 minuta
Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

Politika pre 30 minuta
Slučaj Epstajn: Odobrena objava materijala sa suđenja Gislejn Maksvel, partnerke milijardera pedofila

Slučaj Epstajn: Odobrena objava materijala sa suđenja Gislejn Maksvel, partnerke milijardera pedofila

Telegraf pre 45 minuta