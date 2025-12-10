Produženo radno vreme prelaza Bački Vinogradi od 12. decembra do 11. januara

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da se produžava radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom od 12. decembra do 11. januara 2026. godine.

Kako navodi MUP u saopštenju, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je da ovaj granični prelaz u tom periodu bude petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova. “Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj”, dodaje u MUP u saopštenju.