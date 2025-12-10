RHMZ: Vreme sunčano, temperatura do 16 stepeni

U Srbiji vreme danas pretežno sunčano, uz vetar slab i promenljiv, a najviša dnevna temperatura, kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), biće od 10 do 16 stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra i prepodneva biće malo do umereno oblačno, uz mestimično slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle u nizijama, po kotlinama i dolinama reka, navodi RHMZ. Sutra se najpre na području Vojvodine i Beograda, a od petka i u nižim predelima koji se nalaze južnije od Save i Dunava očekuju celodnevna magla i niska oblačnost, uz pojavu sipeće kiše (rosulje). Prema prognozi RHMZ, dnevne temperature biće u padu, osim u mestima sa dužim sunčanim