Upozorenje! Veoma opasna pojava večeras već zahvatila ove delove Srbije: Evo gde će se dalje širiti

Veoma gusta magla večeras je prekrila veći deo Vojvodine i smanjuje vidljivost i na manje od 100 metara.

Magle ima i u kotlinama zapadne Srbije. U ostalim predelima Srbije je vedro. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 1 do 5 stepeni, u Valjevu je 6, u Beogradu 7 stepeni. U toku noći magla će se proširiti na celu severnu i zapadnu Srbiju i na Beograd. U saobraćaju se zbog magle preporučuje dodatni oprez, kao i da se redovno prate upozorenja državnih i nadležnih službi. Od četvrtka do kraja sedmice u nižim predelima Srbije, naročito na severu i zapadu