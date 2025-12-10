NATO je počeo da koristi avione za rano upozoravanje i kontrolu za izviđačke misije u neposrednoj blizini ruskih granica na Arktiku, saopštio je načelnik pogranične uprave ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast Vladimir Korecki.

Prema njegovim rečima, konkurencija na Arktiku se pojačava, dok zapadne zemlje nastoje da promovišu režim međunarodnog upravljanja vodama Arktika, čime bi se ta ruta faktički izuzela iz ruske nadležnosti, preneo je ruski Komersant. Korecki je dodao da Alijansa jača svoj vojni položaj u zapadnom delu Arktika, pozivajući se na potrebu "obuzdavanja Rusije". On je istakao da se u vodenim putevima Barencovog mora primećuje značajan rast obaveštajne aktivnosti zemalja