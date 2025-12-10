FSB: NATO koristi "leteće radare" blizu arktičke granice Rusije; SBU zadržala brod ruske "flote u senci"

RTS pre 1 sat
FSB: NATO koristi "leteće radare" blizu arktičke granice Rusije; SBU zadržala brod ruske "flote u senci"

Rat u Ukrajini – 1.386. dan. NATO koristi "leteće radare" – avione za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu za izviđačke misije u blizini arktičke granice Rusije, objavio je FSB. Strani brod, koji je bio deo ruske "flote u senci" i ilegalno prevozio ukrajinske poljoprivredne proizvode s Krima, SBU je zadržala u Odesi. Kremlj je saopštio da ruski vladini zvaničnici moraju biti izuzetno oprezni zbog potencijalne pretnje prisluškivanja od strane stranih obaveštajnih agencija.

Zelenski naložio obaveštajcima da pažljivije prate saradnju Kine i Rusije Predsednik Volodimir Zelenski naložio je Spoljnoj obaveštajnoj službi Ukrajine da objektivnije prati saradnju između Rusije i Kine. "Naložio sam SVR-u da objektivnije prati saradnju između Moskve i Pekinga u svim aspektima koji se odnose na nacionalne interese Ukrajine i u svim aspektima koji se odnose na interese naših partnera u Evropi i Americi. Globalna bezbednost ne bi trebalo da izgubi
