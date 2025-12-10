Zahuktava se uoči potencijalnih izbora u Ukrajini! Zelenski ima minimalnu prednost nad čovekom sa kojim se sukobio!

Istog dana kada je predsednik SAD Donald Tramp rekao da bi trebalo da se održe izbori u Ukrajini, a Volodimir Zelenski rekao da je spreman i da bi mogli da se održe uskoro, izašla je anketa koja pokazuje popularnost aktuelnog ukrajinskog predsednika.

Samo 20,3 odsto Ukrajinaca glasalo bi za Zelenskog na budućim predsedničkim izborima, prema istraživanju koje je u utorak objavio "Info Sapiens" (agencija za istraživanje javnog mnjenja). Interesantno, uprkos tome, on i dalje ostaje najpopularniji kandidat, prema anketi. Istraživanje je sprovedeno između 13. i 28. novembra, nekoliko dana nakon što je Ukrajinu pogodio veliki korupcijski skandal. U oktobru, mesec dana pre korupcionaškog skandala, 24,3 odsto birača