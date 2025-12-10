Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima je vrhunac cinizma

NIN pre 31 minuta  |  Tanjug
Izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Evropa i NATO moraju da osiguraju bezbednost Ukrajine za sprovođenje izbora je vrhunac cinizma, ocenila je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. "Ovo je, čak i za Volodimira Zelenskog, jedan neočekivano smeli potez.

Ovo je takav izazov, čak imajući u vidu ono što je već govorio. To jest, ne mogu, na primer, da se setim nijedne zemlje koja bi zahtevala od drugih država da obezbedi sprovođenje izbora na teritoriji Evropske unije, a da istovremeno ne proglasi da je izgubila svoju nezavisnost i suverenitet", rekla je Marija Zaharova, prenosi Sputnjik. Zelenski je sinoć izjavio da je spreman da učestvuje na predsedničkim izborima, ali da njihovo održavanje zavisi od dve ključne
