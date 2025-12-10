Fajnenšel tajms tvrdi: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Nova pre 41 minuta  |  Autor: Danas
Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija (ADNOC) pojavila se kao glavni kandidat za kupovinu 56,15 odsto udela koji ruske firme drže u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), a koja je pod američkim sankcijama, objavio je Fajnenšel tajms, a prenosi Si Njuz (See News).

Međutim, iako je ADNOC favorit za kupovinu jedinog srpskog rafinerijskog postrojenja, kompanija i dalje vodi razgovore i sa drugim potencijalnim ponuđačima, uključujući mađarsku naftnu kompaniju MOL, preneo je FT pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom. Prema izveštaju ovog medija, uključenost ADNOC-a proističe, pre svega, iz bliskih odnosa između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije, a ne iz strateških ili poslovnih razloga, prenosi Danas.
