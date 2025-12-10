Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

Politika pre 5 sati
Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

„Pre nekoliko dana naredio sam povlačenje naših snaga sa oko pet do sedam kilometara od Pokrovska, gde su se zadržale– rekao je Sirski

KIJEV – Ukrajinske snage drže delove grada Pokrovsk u Donjeckoj oblasti od sredine novembra, ali su pojedine jedinice prošle nedelje povučene sa nepraktičnih položaja van grada, izjavio je danas Vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski. Sirski je za javni servis Suspilne rekao da je situacija oko Pokrovska, logističkog centra praktično uništenog višemesečnim ruskim napadima, i dalje teška, dok Rusija gomila oko 156.000 vojnika u okolini. „Naše
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."

Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Rusi izgubili prvi MiG-29 u ratu u Ukrajini: Da li je zaista sve onako kako izgleda?

Rusi izgubili prvi MiG-29 u ratu u Ukrajini: Da li je zaista sve onako kako izgleda?

Aero.rs pre 35 minuta
Zašto je 15 miliona ljudi na korak od kataklizme? Stručnjaci kažu da je ovo samo predvorje pakla!

Zašto je 15 miliona ljudi na korak od kataklizme? Stručnjaci kažu da je ovo samo predvorje pakla!

Blic pre 10 minuta
"Nećemo preći u sledeću fazu sporazuma ako se ne ispuni uslov": Vođa Hamasa traži od međunarodne zajednice da se izvrši…

"Nećemo preći u sledeću fazu sporazuma ako se ne ispuni uslov": Vođa Hamasa traži od međunarodne zajednice da se izvrši pritisak na Izrael

Kurir pre 1 sat
Haos u Grčkoj, poljoprivrednici se ne smiruju: Vrhovni sud zapretio policiji da smesta spreči blokade puteva i graničnih…

Haos u Grčkoj, poljoprivrednici se ne smiruju: Vrhovni sud zapretio policiji da smesta spreči blokade puteva i graničnih prelaza! (foto)

Kurir pre 2 sata
Rimske kasice iz srca Galije: Arheolozi u Francuskoj otkrili tri amfore sa 40.000 novčića

Rimske kasice iz srca Galije: Arheolozi u Francuskoj otkrili tri amfore sa 40.000 novčića

Kurir pre 2 sata