Sirski: Ukrajinske snage drže sever Pokrovska, Rusija gomila trupe u regionu

„Pre nekoliko dana naredio sam povlačenje naših snaga sa oko pet do sedam kilometara od Pokrovska, gde su se zadržale– rekao je Sirski

KIJEV – Ukrajinske snage drže delove grada Pokrovsk u Donjeckoj oblasti od sredine novembra, ali su pojedine jedinice prošle nedelje povučene sa nepraktičnih položaja van grada, izjavio je danas Vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski. Sirski je za javni servis Suspilne rekao da je situacija oko Pokrovska, logističkog centra praktično uništenog višemesečnim ruskim napadima, i dalje teška, dok Rusija gomila oko 156.000 vojnika u okolini. „Naše