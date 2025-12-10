Snižena ocena Srbije u međunarodnom izveštaju o građanskim slobodama

Pressek pre 1 sat  |  beta, foto:pixabay/RonPorter
Snižena ocena Srbije u međunarodnom izveštaju o građanskim slobodama
Srbija je pala u oceni građanskih sloboda - sa kategorije „opstruirane” na kategoriju „pod represijom”, objavila je međunarodna istraživačka platforma „Civicus Monitor”, koja prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija u svetu. - Ova kategorija, druga najniža moguća, opisuje države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su nasilje, sudski
Miljuš: Vučićev plan da Srbiju pretvori u Ćacilend dokazuje njenu najlošiju ocenu prema stepenu građanskih sloboda

Miljuš (SSP): „Srbija prema stepenu građanskih sloboda najlošije ocenjena u Evropi“

„Dokaz Vučićevog plana da Srbiju pretvori u Ćacilend i međunarodni izveštaj po kom smo u građanskim slobodama najlošije…

