Koliko nas koštaju izgubljene decenije

Radar pre 15 minuta  |  Marija Džunić
Koliko nas koštaju izgubljene decenije

Umesto vrhunskog predatora naš ekonomski „tigar“ liči na iscrpljeno kljuse koje jedva stoji na nogama, hrani se onim što mu se baci i vegetira u kavezu sistemskih slabosti, vezan lancima korupcije i kriminala. Promene su, ipak, moguće. Prvi uslov je da prestanemo da verujemo u mitove, poručuju autori knjige Ognjen Radonjić i Ivan Ostojić

Kada se zemlja proglasi tigrom, to prirodno asocira na vrhunskog predatora, na simbol snage, brzine i sposobnosti dominacije nad sopstvenim okruženjem. Međutim, već na prvim stranicama knjige Mit o balkanskom tigru postaje jasno da je naš tigar sve osim toga. Umesto moćne i elegantne životinje u punoj snazi, vidimo iscrpljeno, ranjeno kljuse koje možda još u obrisima podseća na tigra, ali jedva stoji na nogama i hrani se onim što mu se baci. Ako je naša privreda
