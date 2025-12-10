Rešenje za NIS mora biti pronađeno do 15. januara, tri scenarija na stolu

Srbija je ušla u treći mesec primene sankcija NIS-u. Resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović kaže da naša zemlja strpljivo radi sa ruskim partnerima na iznalaženju rešenja, dok predsednik Srbije poručuje da postoje tri moguća scenarija za rešenje problema i da je krajnji rok 15. januar.

Šezdeset drugi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija ne bi nacionalizovala NIS, već bi platila ruski deo vlasništva, ako bude morala, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da je 15. januar krajnji rok, a da postoje tri moguća scenarija za NIS. "Mogućnost broj jedan je da SAD daju dozvolu za rad, licencu ili da povuku sankcije protiv ruskih entiteta, što je malo verovatno da će se