Rešenje za NIS mora biti pronađeno do 15. januara, tri scenarija na stolu

RTS pre 1 sat
Srbija je ušla u treći mesec primene sankcija NIS-u. Resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović kaže da naša zemlja strpljivo radi sa ruskim partnerima na iznalaženju rešenja, dok predsednik Srbije poručuje da postoje tri moguća scenarija za rešenje problema i da je krajnji rok 15. januar.

Šezdeset drugi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Srbija ne bi nacionalizovala NIS, već bi platila ruski deo vlasništva, ako bude morala, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da je 15. januar krajnji rok, a da postoje tri moguća scenarija za NIS. "Mogućnost broj jedan je da SAD daju dozvolu za rad, licencu ili da povuku sankcije protiv ruskih entiteta, što je malo verovatno da će se
Vučić: Ruse čekamo do 15. januara, posle toga delujemo kao država

Bujanovačke pre 14 minuta
Obrenović: Najveći problem NIS-a neizvesnost, svi scenariji mogući

RTS pre 5 minuta
Tri scenarija za problem NIS-a Krajnji rok za rešenje je 15. januar

Alo pre 45 minuta
Šezdeset treći dan sankcija! Tri moguća scenarija za NIS: "Srbija bi platila ruski deo vlasništva"

Blic pre 2 sata
Električar naplatio više od 50.000 dinara za popravku grla sijalice

Kamatica pre 4 minuta
Stanje u ribarstvu sve lošije – tri četvrtine ribe na domaćem tržištu iz uvoza

Biznis.rs pre 34 minuta
Hoće li se evro i danas prodavati po 120 dinara: Koliki kurs smeju da zaračunavaju menjačnice

Nova pre 10 minuta
Vučić: Ruse čekamo do 15. januara, posle toga delujemo kao država

Bujanovačke pre 14 minuta
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Nova pre 40 minuta