Vučić posle radne večere u Briselu: Srbija čvrsto privržena članstvu u EU i ostaje pouzdan i odgovoran partner

RTS pre 18 minuta
Vučić posle radne večere u Briselu: Srbija čvrsto privržena članstvu u EU i ostaje pouzdan i odgovoran partner

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao u Briselu radnoj večeri koju su organizovali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta. U razgovoru smo posebnu pažnju posvetili energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku bezbednost i stabilnost Srbije, rekao je Vučić.

Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je prisusustovao je večeri u Briselu koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom. Vučić je na Instagram nalogu naveo da je sa zvaničnicima EU
N1 Info pre 18 minuta
NIN pre 38 minuta
Euronews pre 28 minuta
Euronews pre 18 minuta
Euronews pre 38 minuta
Sputnik pre 18 minuta
Mondo pre 17 minuta
N1 Info pre 18 minuta
NIN pre 38 minuta
Jugmedia pre 33 minuta
Jugmedia pre 43 minuta
Jugmedia pre 52 minuta